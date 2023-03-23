تامر حسني يفاجىء جمهوره بقرار بمناسبة حلول شهر رمضان

البوابة-اعتذر النجم المصري تامر حسني، لجمهوره، الأربعاء، بعدما اتخاذه قرارًا بعدم مُشاركة أي أغنية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي طوال شهر رمضان المبارك، احتراما له.

وشارك حسني مقطع فيديو، لأحد المواهب عبر حسابه على موقع (إنستغرام)، وهو يقدم أغنية أصعب إحساس، وعلق عليه قائلا: (يا شباب في الشهر ده معلش مش هنزل أغاني، وده آخر فيديو وصنلي بنزله دلوقتي...الاستوري الشهر ده إن شاء الله فيه كلام مهم نسمعه كلنا ونعرفه ونعرّفه لبعض).

واستكمل :(عشان نكون سبب خير لبعض إن شاء الله كل سنة وإنتوا طيبين ويارب في الشهر الفضيل ده كل حد فيكوا طلب حاجه من ربنا ربنا يحققهاله ويفرح قلبه بيها إن شاء الله قولوا آمين وإدعوا كتير .. رمضان كريم).