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تامر حسني يكشف عن بطلة فيلمه الجديد بعد انسحاب مي عمر

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 23 شباط / فبراير 2023 - 04:12
تامر حسني
تامر حسني

البوابة-كشف الفنان تامر حسني عن قيام الفنانة ساندي بطولة فيلمه الجديد (تاج). و لبرنامج (ذا انسايدر بالعربي) أوضح الفنان قائلا: (الفنانة ساندي هتشارك معانا في فيلم (تاج)، وهتظهر بشكل مختلف، ودور جديد عليها، وهتغني وتمثل في الفيلم، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، والعمل من إخراج سارة وفيق).

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و كانت الفنانة مي عمر قد اعلنت انسحابها من بطولة فيلم (تاج) مؤخرا بعد أن تعاقدت عليه، وبررت الأمر قائلة عبر حسابها على موقع (إنستغرام): (للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبًا، وكل تمنياتي لتامر ولأسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق). ليرد عليها النجم قائلا::(هنتقابل في أحلى عمل إن شاء الله يا ميوش.. وربنا يوفقك في كل شغلك وتكسري الدنيا كالعادة).

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كلمات دالة:تامر حسني

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