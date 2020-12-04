تامر حسني يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي بـ(الدنيا فيلم)

قدم الفنان تامر حسني، أغنية جديدة بعنوان (الدنيا فيلم) بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 .

الأغنية من كلمات الشاعرة منة القيعي، وتوزيع المنتج الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي، وألحان إيهاب عبد الواحد، حسب موقع مصراوي.

وأُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا،.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.