تامر حسني يخضع لعملية جراحية.. وإعلان اعتزال؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خضوع الفنان المصري "تامر حسني" لعملية جراحية طارئة ستستدعي إيقافه عن الغناء.

وفي التفاصيل، أجرى الفنان المصري عملية في الفم لم تحدد ما هي طبيعتها، وعلى أثرها سوف يتوقف عن الغناء ويرتاح في المنزل. الأخبار المتداولة أصابت جمهور الفنان بالهلع وحول إذا ما كان سيؤثر الوضع الحالي على صوته وقدرته على الغناء.

يذكر أن تامر حسني لم يشارك أي فيديو جديد منذ فترة، واكتفى بمشاركة فيديوهات قديمة من حفلاته عبر حسابه في إنستغرام، كما كان من المفترض أن يحيي حفل غنائي مع الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" إلا أنه تم تأجيلها بسبب مرض كورونا وخوفاً على صحة الجمهور.

من جهة أخرى، يذكر أن أخر أعمال الفنان المصري تامر كان أغنية "حلو المكان" من فيلمه الأخير "الفلوس" الذي يتصدر شباك التذاكر ويحقق نجاح كبير، وهو من بطولة "زينة، خالد الصاوي، محمد سلام" ونخبة من النجوم العرب.



للمزيد من قسم الترفيه:

الفن في أسبوع: انفصال أنغام، تأجيل محاكمة زوج نانسي بسبب الكورونا، وفنانة كويتية تخضع لعملية تحول جنسي!

سما جاد أول سيدة سعودية تفوز بلقب توب شيف.. فيديو!

هيفاء وهبي ووصلة رقص في عيد ميلادها.. فيديو!