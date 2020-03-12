هيفاء وهبي ووصلة رقص في عيد ميلادها.. فيديو!

احتفلت الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" بعيد ميلادها إلى جانب مجموعة من أصدقائها والمقربين ضمن حفلة بسيطة.

واختارت وهبي لـ ليلة عيد ميلادها فستان قصير باللون الأورنج مفتوح من الجانب، وارتدت باروكة طويلة وبدت غاية في الجمال، إلا أنها لم تكتفي بفستان واحد با إختارت إطلالة أخرى مشابهة للأولى من حيث اللون وبستايل أكثر جرأة وتراقصت على أنغام أغنية عمرو دياب "برج الحوت" وأغانيها من بينها "ياما ليالي".

من جهة أخرى، تكمل الفنانة اللبنانية تصوير مشاهدها في المسلسل الرمضاني القادم "أسود فاتح" إلى جانب الممثل السوري "معتصم النهار" والممثل المصري "أحمد فهمي"، وتؤدي في المسلسل دور زوجة معتصم النهار وتمتلك شركة كبيرة للتصدير وتجمعها الأحداث مع الفنان "أحمد فهمي" الذي يعمل مع شركة الشحن.

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة عرض فيلمها الأخير "أشباح أوروبا" الذي إنتهى تصويره وتم تأجيله عرضه عدة مرات بسبب الظروف، ويشاركها البطولة الفنان المصري "أحمد الفيشاوي، أروى جودة، ونخبة من النجوم".

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