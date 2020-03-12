سما جاد أول سيدة سعودية تفوز بلقب توب شيف.. فيديو!

تمكنت الفتاة السعودية "سما جاد" من تحقيق المركز الأول ببرنامج "توب شيف" الذي يركز على مواهب الطهي في العالم العربي.

وأطلت سما بفيديو بعد تمكنها من الفوز وتحدثت عن أنها لم تفز في أي تحدي سابقاً في البرنامج إلا أنها كانت مصممة للفوز في الحلقة الأخيرة وهو ما حدث فعلاً بعد إجماع اللجنة على مهارتها. بذلك تكون سما أول امرأة وأول سعودية تتمكن من الفوز في البرنامج، وأهدت النصر إلى أولادها الذين آمنوا بها وبموهبتها.

الطبق الذي قدمته الشيف كان عبارة عن طبق حلويات يعتمد على مكونين وهما "القهوة والكستناء"، الذي أبهر اللجنة بسبب مذاقه.

رواد السوشال ميديا تفاعلوا بشدة مع خبر فوز سما، وتصدر اسمها واسم البرنامج التريند في تويتر وأبدوا فرحتهم عن طريق مشاركة صور وفيديوهات للشيف مليئة بالتهاني والتبريكات كان من بينها: "فخور بفوز #سما_جاد تستحق لقب #توب_شيف عن جدارة؛ اكثر شخص كان يطور نفسه وينفذ نصائح الحكام واكثر شخص كان عنده حس مسؤولية بالاضافة الى روح التعاون بالمطبخ وتشجيع المنافسين. مبروك لبنتنا"، وأضاف آخر "ول بنت تفوز بالبرنامج ،وتكون سعودية..فخورين فيكِ وعام كله انجازات ان شاء الله ..ايش رايكم نستقبلها بالمطار"



فخور بفوز #سما_جاد 🇸🇦 تستحق لقب #توب_شيف عن جدارة؛ اكثر شخص كان يطور نفسه وينفذ نصائح الحكام واكثر شخص كان عنده حس مسؤولية بالاضافة الى روح التعاون بالمطبخ وتشجيع المنافسين. 👏🏽👏🏽مبروك لبنتنا — Just Sayin (@haloboyuk) March 12, 2020

اول بنت تفوز بالبرنامج ، وتكون سعودية 😍



فخورين فيكِ وعام كله انجازات ان شاء الله 😍



ايش رايكم نستقبلها بالمطار 😂👍🏼@sama_jaad #توب_شيف #سما_جاد pic.twitter.com/xfmlQsOyWb — عبدالله عبدالقادر (@Abdullah_3b17) March 12, 2020

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