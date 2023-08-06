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تايلور سويفت تحصد لقب "أفضل مدير بالعالم" بعد مكافئة موظفيها بمبلغ خيالي

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 06 آب / أغسطس 2023 - 04:29
تايلور سويفت
تايلور سويفت

فاجأت النجمة العالمية "تايلور سويفت" طاقم عملها والأفراد المشتركين معها في جولتها الغنائية الجديدة pro Eras بمنحهم مكافئات ماليّة بمبالغ خياليّة.

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تايلور سويفت تكافئ موظفيها بمبالغ خيالية
 

وبجسب الأخبار المتداولة منحت النجمة العالمية  كل فرد انضم الى جولتها الغنائية وعمل فيها مكافئة ماليّة وصلت إلى ما يقارب الـ 100 ألف دولا للشخص الواحد، بمن فيهم سائقو الشاحنات ومتعهدو الطعام وعمال الحفر.
 

وبحسب مجلة people فإن اجمالي المبلغ الذي أنفقته النجمة العالمية الشهيرة على طاقم عملها يقدّر بحوالي 55 مليون دولار، وبالتالي قرروا منحها لقب أفضل مديرة في العالم.
 

وقال مدير الشركة التي تستخدمها سويفت لنقل الحفلات الموسيقية: "إن النجمة العالمية تقدّم مبلغ خيالي سيغيّر حياة العديد من الأشخاص والسائقين الذين لا يملكون المال لشراء منازل".
 

وأضاف المدير: "نحن نعمل مع العديد من الأثرياء لكنّهم لا يشاركون الموظّفين أي سنت واحد من ارباحهم وتايلور سويفت غيّرت هذه القاعدة".

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أرباح جولة تايلور سويفت الغنائية
 

وتتضمن جولة سويفت الغنائية ما يقارب الـ 100 عرض غنائي وذلك في جولتها حول أوروبا والمكسيك وأستراليا بالإضافة الى حفلات موسيقية عديدة يوم الخميس في مدن عديدة مثل ميامي ونيو أورليانز وغيرها.
 

ومن المقرر أن تدرّ حفلاتها وجولتها مبالغ خياليّة من الأرباح والأموال حيث أن ثروتها تقدّر بما يقارب 740 مليون دولار.

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