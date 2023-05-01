تايلور سويفت تلقي نكتة خلال حفلتها الأخيرة.. والجمهور "هل أنت بخير؟"

أقامت النجمة العالمية تايلور سويفت حفلتها الغنائية الاخيرة في ولاية هيوستن وذلك ضمن جولتها الغنائية الفنيّة المستمرّة والتي جعلتها تحت مسمى Eras Tour.

تايلور سويفت تلقي نكتة خلال حفلها الأخيرة

وفي حفلتها الأخيرة وبخطوة لافتة منها كانت النجمة العالمية تقدّم أغانيها على المسرح، بينما توقّفت للحظات حتى تلقي للجمهور نكتة مضحكة.

وقالت تايلور سويفت بهدف إضحاك الجمهور: "ذات مرة دخلت قطة مكتبة وقالت "أريد سمكة تونا"، ثم ردّت عليها سيدة المكتبة "هذه مكتبة"، فقالت القطة بصوت منخفض "أريد سمكة تونا لو سمحتي".

وضحك الجمهور بشكل لافت على النكتة التي ألقتها تايلور، فيما اعتبر العديد منهم بأن تايلور تحاول الظهور بشكل قوي أمام جمهورها وتثبت لهم بأنها لم تتأثر من انفصالها عن النجم "جو ألوين" بعد علاقة دامت لمدة 6 سنوات.

كما قام أحد معجبيها خلال الحفل بحمل لافتة مكتوب عليها "هل أنت بخير؟"، لتردّ النجمة البالغة من العمر 33 عاماً بإشارة قوية بإبهامها للأعلى بأنها بخير.

تايلور سويفت تنفصل عن جو ألوين

أعلنت النجمة الهوليوودية الشهيرة "تايلور سويفت" بأنها انفصلت عن حبيبها جو ألوين قبل بضعة أسابيع وذلك بعد علاقة بينهما دامت لمدة 6 سنوات.

وبالرغم من انه متعارف عن الثنائي الهوليوودي بأن علاقتهما رائعة وقويّة للغاية حيث أنها كثيراً ما كانت تعبّر عن حبّها له، مما عبّر الكثير عن صدمتهم من انفصالهما.