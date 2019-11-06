تحذير شديد اللهجة من سما المصري لتركي آل الشيخ: "هارد عليك بفيديو هتتبسط"!

شاركت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري مقطع لرئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، وذلك خلال إحدى لقاءاته مع أحد صناع المحتوى الرياضي في مصر، وأتى على لسانه ذكر اسمها خلال المقطع، حيث ضرب بها المثل بشكل ساخر.

وتعليقًا على ذلك، وجهت سما المصري رسالة شديدة اللهجة لتركي آل الشيخ، وقالت عبر حسابها على إنستغرام: " مممم...تاني مره تجيب سيرتي وانا لا اعرفك ولا انت تعرفني ومش فاهمه انا تعباك في ايه كل شويه تجيب سيرتي...".

وأضافت: "طيب بص ياتركي من غير شيخ ولا سموك ولا سيادتك ومعاليك والكلام اللي الناس بتضحك عليك بيه دا...انا هارد عليك بفيديو بس صدقني هتتبسط اوي...هابهرك...اتقل تتكيف استعجل تتليف...اهلا بيك في حضن وطنك التاني مصر".

وأكدت سما المصري من خلال الرد على تعليقات متابعيها، أنها ليست خائفة من أحد وأنها جادة فيما تقول، وذلك على خلفية تحذير بعض المتابعين لها بأن تركي آل الشيخ شخصية مهمة ولديه معارف مهمين.

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