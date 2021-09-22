تحرش جنسي وشروع بالقتل.. تعرَّف على آخر ملابسات قضية نجل طارق العريان وشيرين أبو العز

ما تزال ملابسات حادثة ضرب ومشاجرة نجل المنتج طارق العريان مع 10 شبان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوَّعت القصص بين تحرش واعتداء وحتى شروع بالقتل.

وفي آخر التحديثات، عمل عمر طارق العريان على رفع دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية- اللبنانية شيرين أبو العز ورفاقها بعدما انهالوا عليه بالضرب المبرح في إحدى مطاعن بيروت ما تسبب في إصابته إصابات بالغة ونقله للمشفى للخضوع لعمليات جراحية مستعجلة.

وخرجت صديقته رنا ديب للحديث عن تفاصيل الواقعة عبر برنامج MBC Trending وكشفت أن المشاجرة بدأت بعدما رفض عمر العريان مصافحة شيرين عبد العز بسبب تواجد خطيبته أسما سليمان برفقته ما أثار غضبها، فتقدم أحد رفاقها وتحرش بأسماء وقرصها في منطقتها الحساسة وصفعها ردًا على رفض العريان مصافحة شيرين، ومن هنا بدأت المشاجرة.

وأشارت محامية العريان أن الشبان قاموا بدفعه من على السلالم ويعتبر ذلك شروعًا في القتل.

وعلى الصعيد الآخر، أوضحت وكيلة أعمال شيرين أن رواية العريان لا تمت للواقع بصلة، وأن العريان تعرقل وسقط على السلالام وهناك أدلة على ذلك ومقاطع فيديو ما يعني أنه لا أحد أقدم على دفعه، كما كشفت أن شيرين مصابة برضوض وكدمات على جسدها.

وأوضحت وكيلة الأعمال أن شيرين رفعت دعوى قضائية ضد العريان وخطيبته بتهمة ضربها وإحداث إصابات متفرقة في جسدها.

وفي رواية قديمة، أدعي أن عمر العريان صفع شيرين أبو العز على وجهها بعدما تهجَّمت على خطيبته؛ الأمر الذي دفع 10 شبان بضربه ضربًا مبرحًا وإصابته إصابات خطرة في قدمه ويديه نتيجة تعرضه للكسور.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ملابسات الحادثة والتفاصيل الغامضة لما جرى حقيقة، فعلٌَّق أحدهم: "ما اقتنعت بلقصه يا سيدي بيستاهل".

وعلَّق أخرى: "مين هاد و مين هي... شو هالاسفاف و التفاهة.. شكله المخطط ماشي على قدم و ساق.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وعلَّق إحدى المتابعات منتقدة على تداول مثل هذه الأخبار وتحجيمها بهذا الشكل، وكتبت: "شو هتخلص هادا هبل جدد عيب عليكو شخصيات مالكو تتدنى لهيك مستوى ..الله يهدي العقول المريضه ويعجل بشفائها لانو قرفنا من هيك نفسيات".

من هي شيرين أبو العز ؟

هي ممثلة مصرية- لبنانية، تبلغ من العمر 28 عامًا، ولدت لأب مصري وأم لبنانية، لكنها تتبع طريقة الحياة اللبنانية فقد أشارت سابقًا أنها لم تأخد من والدها سوى الجنسية المصرية .

وقد اقتحمت شيرين عالم عرض الأزياء بعمر الـ13 واستمرت لمدة 3 سنوات لكنها قررت اعتزال بسبب اقتحامها عالم التمثيل ولأن الجرأة لا يتقبلها الكثيرون، وكان أول أعمالها التمثيلية عام 2015 في مسلسل"قصة حب" مع ماجد المصري وباسل خياط، ونادين الراسي.

وشاركت الفنانة في عدة أعمال فنية آخرها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك"، وقدمت دور "سهام" في مسلسل "أرض جو" عام 2017 إلى جانب الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، كما شاركت في مسلسل "الزيبق" مع النجم كريم عبدالعزيز.

وشاركت أبو العز في عدة فيديوهات مصورة لأغاني نجوم عرب معروفين من بينها: فيديو أغنية "كبد كبد" للفنان السوري ملحم زين، و"شو هيدا" لمروان الشامي، و"يا مالي عيني" للنجم المصري تامر حسني.

ويجدر الإشارة إلى أن أبو العز تحمل لقب "مليحة العرب" لعام 2010.