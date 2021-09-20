نجل طارق العريان يتعرض لكسور وجراح خطرة بعد صفعه شيرين أبو العز.. فمن تكون الأخيرة؟

تعرَّض نجل المنتج الفني طارق العريان للضرب إثر دخوله في مشاجرة عنيفة بسبب فتاة، ما أدى إلى إصابته بجراح خطرة تطلبت دخوله المشفى.

أفادت تقارير أن عمر طارق العريان دخل في مشاجرة عنيفة في لبنان بعدما تهجَّمت فنانة مصرية تدعى شيرين أبو العز على فنانة شابة كانت برفقته، ما دفعه لصفعها على وجهها لينهال عليه 10 شبان تواجدوا في المكان بالضرب المبرح؛ الأمر الذي أدى إلى إصابته بجراح خطرة تطلَّبت إجرائه 3 عمليات جراحية في قدمه ويديه نتيجة تعرضه لكسور.

من هي شيرين أبو العز ؟

أما بالنسبة لشرين أبو العز، فهي ممثلة مصرية تبلغ من العمر 28 عامًا، ولدت لأب مصري وأم لبنانية، إلَّا أنها ترى نفسها لبنانية فقد أشارت سابقًا أنها لم تأخد من والدها سوى الجنسية المصرية أما نمط معيشتها يتماشى مع الثقافة اللبنانية.









يذكر أن أبو العز اقتحمت عالم عرض الأزياء بعمر الـ13 واستمرت لمدة 3 سنوات لكنها قررت اعتزال بسبب اقتحامها عالم التمثيل ولأن الجرأة لا يتقبلها الكثيرون، وكان أول أعمالها التمثيلية عام 2015 في مسلسل"قصة حب" مع ماجد المصري وباسل خياط، ونادين الراسي.

وشاركت الفنانة في عدة أعمال فنية آخرها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك"، وقدمت دور "سهام" في مسلسل "أرض جو" عام 2017 إلى جانب الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، كما شاركت في مسلسل "الزيبق" مع النجم كريم عبدالعزيز.

وشاركت الفنانة الجميلة في عدة فيديوهات مصورة لأغاني نجوم عرب معروفين من بينها: فيديو أغنية "كبد كبد" للفنان السوري ملحم زين، و"شو هيدا" لمروان الشامي، و"يا مالي عيني" للنجم المصري تامر حسني.

ويجدر الإشارة إلى أن أبو العز تحمل لقب "مليحة العرب" لعام 2010.