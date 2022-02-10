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تدهور حالة أحمد حلاوة بعد إصابته بكورونا.. ونجله يطلب الدعاء له

منشور 10 شباط / فبراير 2022 - 12:04
أحمد حلاوة
أحمد حلاوة

صدم نجل الفنان المصري أحمد حلاوة محبي والده بإعلان إصابة الفنان بفيروس كورونا بمراحله المتأخرة.

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ونشر نجل أحمد حلاوة منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يطلب من رواد مواقع التواصل الدعاء له، وكتب:"الرجاء الدعاء لوالدي أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل".

أحمد حلاوة

وتفاعل المتابعون مع هذه الأخبار المؤسفة، فكتب الفنان محمد رضوان: "ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما". 

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وكتبت الفنانة فاطمة الكاشف: "ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك يا رب العالمين، إن شاء الله تقوم بالسلامة".

ويجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال حلاوة كانت "حكاية 90 يوم" من مسلسل ورا كل باب بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمى جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.
 

كلمات دالة:أحمد حلاوةنجومفن

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