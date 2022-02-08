تمثال زيندايا الشمعي ينضم إلى نجوم متحف مدام توسو

تستعد الممثلة الأمريكية زيندايا لكشف النقاب عن تمثال شمع خاصتها لمدام توسو في معلم بيكر ستريت يوم الجمعة القادم.

ستنضم نجمة فيلم Euphoria إلى قائمة مرصعة بالنجوم في منطقة حفلات توزيع الجوائز بالمتحف، بعدما أُخذت قياساتها ومراجع للمساعدة في تطبيق شكلها بحذافيره في عام 2015.

وقام المسؤولين عن تصميم التمثال ذو حجم الطبيعي باختيار بدلة وردية نيون كالتي ارتدتها زيندايا خلال لقائها في برنامج "Good Morning America" من توقيع مصمم الأزياء "ألكساندر مكوين" ، وسيصفف شعرها على شكل كعكة إلى الخلف.

وتحدَّث مدير المتحف تيم والترز عن التمثال، قائلًا: "زيندايا تنضح بشكل رائع".





وتابع: "ليس ذلك فحسب، إنها تستخدم مكانتها الشهيرة للانضمام إلى محادثات ونقاشات حول قضايا اجتماعية مهمة بشكل مدروس. إنها شخصبة حقيقية، وهذا ما نحبه بها كما يفعل معجبوها.. ومع انتشار شائعات انتقال زندايا إلى لندن وتصبح إحدى سكانها، فإن توقيت تكريمها في متحف مدام توسو لندن لا يمكن أن يكون أفضل ".

واختتم قائلاً: "نحن نعلم أن معجبيها سيصطفون للحصول على فرصة" مقابلة "محبوبتهم عندما تصل شخصية زينداياإلى منطقة حفل توزيع الجوائز".

وسينضم تمثال زيندايا إلى مجموعة تماثيل لأشهر نجوم بوليوود من بينهم، بنيديكت كومبرباتس، وتوم هاردي، وكيت وينسلت، وبراد بيت، ودوق ودوقة ساسكس.