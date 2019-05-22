ترفيه عائلي بتكلفة أقلّ خلال رمضان

الكثير من النشاطات المرحة والترفيه العائلي بانتظارك في دبي خلال شهر رمضان هذا العام. توجه برفقة أطفالك إلى الخيم الرمضانية المناسبة للعائلات (مثل إفطار منتجع وسبا باب الشمس)، ولا تنسَ زيارة العديد من الوجهات الترفيهية الأخرى التي تقدم خصومات مميزة للعائلات. إليك قائمة بأبرز العروض المتوفّرة خلال الشهر الفضيل بما فيها خصومات على تذاكر الأفلام وأماكن اللعب المخصّصة للأطفال.

اكتشف عالم البحار

يضمّ دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية في دبي مول، أكثر من 140 صنفاً من الكائنات المائية بما فيها 300 سمكة قرش. إذا قمت بزيارة هذه الوجهة الرائعة من الأحد للخميس قبل الساعة 1 ظهراً، سيتمكّن للأطفال دون سنّ الخامسة من التجوُّل داخل النفق المائي مجاناً بشرط مرافقة أحد البالغين بتذكرة مدفوعة. لا تنسَ الاطّلاع على معارض رمضان الحصرية الخاصّة بفنّ الخطّ وكتابة آيات من القرآن الكريم.

العرض: الأحد - الخميس (قبل 1 ظهراً): دخول مجاني للأطفال دون سن الخامسة

دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية

استعدّ للصيف مع حلبة دبي للتزلُّج

يمكن لمحبي التزلّج ممارسة هوايتهم المفضّلة في حلبة دبي للتزلُّج مقابل 49 درهم بدلاً من 95 درهماً (سعر التذكرة الأساسي) وذلك في مواعيد محدّدة خلال أيام الأسبوع. يسري هذا العرض الخاص من الظهر وحتى الساعة 5 مساءً، ويستمرّ طوال الأسبوع (بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع) بعد منتصف الليل. سيحصل الأطفال بطول أقل من 100 سم على تذكرة مقابل 40 درهماً فقط.

العرض: الأحد - الخميس (ظهراً - 5 مساءً & بعد منتصف الليل) والجمعة - السبت: (بعد منتصف الليل): 49 درهماً

حلبة دبي للتزلُّج

أمسية مخصّصة للأفلام

تقدم سينما "ريل" عرضاً خاصّاً على مجموعة متنوّعة من الأفلام في أوقات العرض الصباحيّة. مقابل 120 درهماً فقط، احصل على أربع تذاكر لأي فلم يُعرض قبل الساعة 1 ظهراً يومي الجمعة والسبت. استمتع بعطلة نهاية أسبوع وشاهد أحدث الإنتاجات السينمائية برفقة العائلة، مع توفير يصل إلى 180 درهماً. لمزيد من العروض الخاصّة على مشاهدة الأفلام خلال شهر رمضان، اطّلع على برنامج "سنيمجلس" في سينما عقيل، حيث يمكنك تناول الإفطار ومشاهدة أحد الأفلام الحائزة على جوائز.

العرض: الجمعة - السبت (قبل 1 ظهراً): 120 درهماً لأربع تذاكر

سينما ريل في دبي مول، دبي مارينا مول، سوق الينابيع، ذا بوينت

تعلُّم ومرح بتكلفة أقل

يُعدّ "كيدزانيا" من أبرز الوجهات الترفيهية للصغار في دبي، حيث يقدّم للأطفال فرصة استكشاف مهن متنوعة مثل مكافحة الحرائق والطب والبناء وغيرها في أجواء مليئة بالمرح. خلال أيام الأسبوع في شهر رمضان، وابتداءً من الساعة 4 مساءً، يمكن للأطفال الاستمتاع بأنشطة ترفيهية في "كيدزانيا" مقابل 99 درهم بدلاً من 185 درهم، وهي مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و 16عاماً.

العرض: خلال أيام الأسبوع (ابتداءً من الساعة 4 مساءً): 99 درهماً

كيدزانيا دبي

موقع بناء للأطفال في سوق الينابيع

تُحاكي منطقة لعب الأطفال "ستاي أند ديغ" في سوق الينابيع، موقع بناء حقيقي. خلال شهر رمضان وحتى 31 مايو، يمكن للأطفال اللعب لمدة ساعتين (بدلاً من ساعة في الأيام العادية) في موقع البناء مقابل 75 درهماً للتذكرة الواحدة. بينما يستكشف الأطفال موقع البناء، يمكن للأهل أن يكتشفوا بدورهم سوق رايب الذي يُقام في قاعات داخلية مُكيّفة في العديد من الوجهات خلال أشهر الصّيف.

العرض: 75 درهماً مقابل اللعب لساعتين، حتى 31 مايو

ستاي أند ديغ، سوق الينابيع

منتزهات ومدن ملاهي

تشارك منتزهات "دبي باركس آند ريزورتس" في أجواء العطاء خلال الشهر الفضيل، وتقدّم لزوّارها خصومات على تذاكر الدّخول. سيتمكّن المقيمون في دولة الإمارات من زيارة "ليجولاند" و"حديقة ليجولاند المائية" مقابل 100 درهماً فقط، وستُخصّص نسبة 10% من سعر التذكرة لدعم مبادرة "تبون تقرون"، التي تهدف لتشجيع نشاطات القراءة للأطفال في المستشفيات.

أما في "بوليوود باركس"، سيتمكّن جميع أفراد العائلة من الاستمتاع بوجبة إفطار شهيّة والدّخول إلى المنتزه مقابل 50 درهماً فقط، ودفع مبلغ 10 دراهم فقط لكل لعبة إضافية. يمكنك أيضاً التوجُّه إلى منتزه "موشنجيت" الذي يقدّم إفطاراً لذيذاً مقابل 260 درهماً للشخص شاملاً رسم الدخول إلى مدينة الملاهي.

العرض: ليجولاند وحديقة ليجولاند المائية: 100 درهم للتذكرة; بوليوود باركس: 50 درهم; موشنجيت: 260 درهماً للتذكرة (بوفيه الإفطار شاملاً رسم الدخول إلى مدينة الملاهي).

دبي باركس آند ريزورتس