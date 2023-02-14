تزامناً مع عيد الحب.. انفصال الثنائي الرومانسي ميغان فوكس وماشين غان كيلي

أثارت النجمة الشهيرة "ميغان فوكس" جدلًا كبيرًا بين الجمهور وذلك بعد ان قامت بإلغاء متابعة خطيبها "ماشين غان كيلي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

انفصال ميغان فوكس وماشين غان كيلي

وانتشرت شائعات حول انفصال الثنائي الرومانسي الهوليوودي "ميغان فوكس" و"ماشين غان كيلي" وذلك بعد قيام الأولى بحذف جميع الصور التي تجمعها مع خطيبها ماشين غان كيلي.

كما قامت ميغان بإلغاء متابعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما جعل الجمهور يؤكد أنباء انفصال الثنائي الشهير وذلك بعد عامين فقط من المواعدة.

وكشفت مصادر اعلامية مؤكّدة بان هناك شجارًا كبيرًا وقع بين الفنانة العالمية وخطيبها ماشين غان كيلي خلال عطلة نهاية الاسبوع، مما جعل ميغان تشعر بالاستياء الكبير وتقرر الانفصال عنه.

وأكّدت المصادر بأن المشكلة التي يواجهها الثنائي كبيرة جداً وان ميغان خلعت خاتم الخطوبة، كما انها ألغت العديد من الخطط التي كانت قد وضعتها مع خطيبها وغادرت أريزونا بشكل سريع.

ميغان فوكس تلمّح الى انفصالها عن ماشين غان كيلي

وإلى جانب قيام ميغان بالغاء متابعة خطيبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحذف جميع الصور التي تجمعها فيه، نشرت فوكس رسالة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" مقتبسة من كلمات اغاني بيونسيه.

وقالت ميغان في الرسالة التي نشرتها: "يمكنك تذّوق الكذب الأمر كله في أنفاسك"، مما جعل المتابعين يؤكّدون ات سبب الانفصال هو خيانته لها ليكون ردّ ميغان "ربما انا التي خنته" مما أكّد خبر انفصالهما.