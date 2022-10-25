تسجيل صوتي جديد لـ عباس ابراهيم يقلب السوشال ميديا.. ومعلقون: راحت على عايض

أثارت شركة "ساوند ميوزك – Sound Music” للإنتاج الفني والموسيقي حماس الجمهور السعودي بنشر تسجيل صوتي جديد للفنان المُعتزل عباس ابراهيم عبر إعلان ترويجي يحمل مسمى "جديدنا".

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قبل ساعات تغريدة تتضمن تسجيلًا صوتيًا للفنان عباس إبراهيم من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يا خرافة".

وذكرت الشركة في تغريدتها أن الأغنية الجديدة من كلمات نواف الشلهوب وألحان ديم غناء وبصوت الفنان عباس ابراهيم.

وفي لحظات، تحوّلت التغريدة وما تضمنته من تسجيلٍ صوتي للنجم ابراهيم إلى حديث جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصدر اسمه قائمة الأكثر تغريدًا خلال الساعات الماضية.

يا خرافة - عباس ابراهيم

وتسائل جمهور عباس ابراهيم عبر تويتر ما إذا كان التسجيل الصوتي الجديد "يا خرافة" بداية لعودة نجمهم المفضل إلى الساحة الفنية والتراجع عن قرار الاعتزال الذي كان قد اتخذه قبل سنوات.

في المقابل، تفاعل عدد من المغردين بطريقة "تنافسية"، وقالوا أن رجوع ابراهيم على الساحة الغنائية ستتسبب في انطفاء نجومية عايض يوسف رغم النجاح الذي حققه مؤخرًا بحفلاتٍ غنائية صاخبة وألبومات غنائية تتصدر منصات التواصل الاجتماعي (إنستغرام، تيك توك، سناب شات).

وأعرب كثيرون عن تشوقهم لعودة ابراهيم إلى الساحة الغنائية نظرًا لما يملكه من صوت شجي موهبة غنائية فريدة رغم صغر سنه وقصر عمره الفني حتى نافس أشهر الفنانين في السعودية والخليج العربي.

عباس ابراهيم

ولد عباس إبراهيم في مدينة جدة بتاريخ 10 أغسطس 1988.

حظي ابراهيم بشهرة واسعة في بداية الألفيات حين قدم أول ألبوماته الغنائية في 2002، والذي حمل عنوان "اسمعني" حين تصدر الأسواق السعودية والخليجية والعربية وحققت أكبر نسبة مبيعات في السعودية وخارجها.

اختفاء عباس ابراهيم

وبعد 7 ألبومات غنائية، و14 أغنية منفردة، اختفى ابراهيم عن الساحة الغنائية دون أي توضيح أو تفسير وهو ما فتح الباب أمام الكثير من الأقاويل والإشاعات.