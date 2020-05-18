جمال سليمان :السجن ينتظرني...وهذا الممثل حاربني في مصر!

حل الممثل السوري "جمال سليمان" ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية "إيناس الدغيدي".

جمال سليمان الذي عرف عند الجمهور المصري بدوره الأسطوري في مسلسل "حدائق الشيطان" أكد أن نجاحه جاء بعد محاربته من قبل الكثير من الفنانيين الذين علقوا بـ "ما حجتنا لممثل سوري لتأدية دور مصري"، وعلى رأس القائمة كان الممثل "أحمد ماهر" كما أضاف أن الأمر في مصر بدأ يصبح عادياً من ناحية تمثيل شخص غير مصري للأدوار المصرية بسبب قوة الإعلام.

من المعلوم أن جمال من الشخصيات التي وقفت ضد النظام السوري، وبناءً على ذلك فإنه وضع على القائمة السوداء وفي حال رجوعه لـ سوريا سوف يتم زجه في السجن كما صرح.

جمال عبر عن شوقه لـ سوريا وأكد أنه يتمنى الرجوع اليوم بدل غداً، إلا أنه يري العودة لـ سوريا التي يسودها القانون وليست الطائفية أو المتحيزة فقط سوريا القانون، ولن يغير أراءه السياسية ليرضي أي أحد.



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