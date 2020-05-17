أروى جودة وسقوط قوي في فخ رامز جلال..وتهاجم فريق العمل!

ضحية اليوم في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الممثلة المصرية "أروى جودة".

رد فعل أروى على رؤية رامز جلال كان بالصراخ وبتعليق "بكرهك".

خلال المقالب أصاب أروى الدوار وكادت أن تستفرغ بسبب قوة المقلب عليها وطلبت من رامز التوقف "أنا دايخة"، كما أنها أبدت إعجابها بلون شعر رامز ليقوم الأخير فوراً برش شعرها باللون الأزرق.

ردود أفعال أروى كانت طبيعية ومتماسكة نوعاً ما، أما السقطة الأخيرة في بركة المياه فقد كانت مؤلمة إذ إرتطمت بالأرض بقوة حتى أنها عندما وقع في بركة المياه وقعت وهي واقفة… ما إن خرجت من الحفرة حتى ضربت رامز ثم إتجهت لضرب فريق العمل إلا أن رامز منعها وأنهت الحلقة بإبتسامة.

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