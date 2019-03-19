تسريب تفاصيل خاصة ببرنامج رامز جلال في رمضان 2019..تعرفوا إليها

رامز جلال

كشفت مصادر مقربة من فريق العمل الخاص بالفنان المصري رامز جلال عن بعض التفاصيل التي سنراها في برنامج المقالب الذي يطل علينا به في كل عام خلال شهر رمضان، ومن بين هذه التفاصيل أنه اختار دولة اندونيسيا لتصوير مقالبه التي يقع فيها النجوم والمشاهير.

وبحسب تقارير صحفية نقلت هذه المعلومات، فإن قرار اختيار اندونيسيا يعود لأنها تجتمع فيها كل الظروف الملائمة التي تساعد على الإيقاع بالشخصيات العامة والفنانين، وسيكون من الصعب التكهن بأن هناك ترتيب مسبق لأي مقلب، مما سيزيد من نسبة نجاح العمل على كافة الأصعدة.

يشار إلى أن رامز جلال سافر إلى إندونيسيا بالفعل، وأكدت المصادر أن التصوير بدأ وتم تصوير أولى الحلقات البرنامج ولكن لم يتم ذكر اسم الضحية الأولى التي وقعت في شباك الفنان المصري.