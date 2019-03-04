تسريب صورة جريئة للإعلامية رنا هويدي إحدى ضحايا المخرج خالد يوسف!

انتشرت عبر العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل أنها للإعلامية المصرية رنا هويدي إحدى الفتيات المتورطات في قضية الفيديوهات الإباحية الخاصة بالمخرج خالد يوسف.

وتظهر الفتاة في الصورة التي يصعب التاكد فيما إذا كانت تعود بالفعل للإعلامية المصرية وهي عارية تمامًا فيما تمسك هاتفًا نقالًا بيدها، وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على هويدي خلال تواجدها في المطار استعدادًا للسفر خارج مصر، بعد ورود اسمها ضمن فضيحة الفيديوهات الإباحية.

وعثرت السلطات المصرية مع هويدي على مبلغ ضخم، وألقت القبض عليها إلى جانب منى فاروق وشيماء الحاج ومنى الغضبان، والذين تم القاء القبض عليهن سابقًا بعد انتشار فيديوهات إباحية تجمعهن بالمخرج خالد يوسف بتهمة نشر الفجور.

وبالرغم من تأكيدهن حميعهن على أن يوسف قد تزوجهن عرفيًا إلا انهن ما زلن في السجن من أجل إصدار الحكم عليهن، في المقابل يتواجد يوسف في فرنسا حتى هذه اللحظة.

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