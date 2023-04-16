تسريب مشهد من الحلقات النهائية لـ "ابتسم أيها الجنرال".. "إذلال حيدر لـ عاصي"

يحظى مسلسل ابتسم أيها الجنرال باهتمام الجمهور الواسع ويتصدر العديد من المسلسلات بعدد المشاهدات التي تصل إلى الملايين بعد عرض كل حلقة.

تسريب مشاهد من الحلقات الأخيرة لـ مسلسل ابتسم أيها الجنرال

بالرغم من اقتراب المسلسل على الانتهاء، إلا أن الجمهور متشوق لمعرفة مصير شخصية عاصي التي يقدمها الفنان "غطفان غنوم".

وبهذا الخصوص تعرض صناع العمل لمشكلة بعد تسريب بعض المشاهد من الحلقات الأخيرة، ومن بينها مشهد يكشف تعرض عاصي شقيق الرئيس فرات للإذلال والإهانة على يد معاون الرئيس حيدر الذي يجسد دوره الفنان "عبدالحكيم قطيفان".

وفي المشهد يقوم حيدر بإجبار عاصي بـ الركوع على ركبتيه بهدف إذلاله وإهانته أمام عدد من العسكر.

وأثار المشهد فضول الجمهور حول نهاية شخصية عاصي، ومصير صراعه مع شقيقه الرئيس فرات "مكسيم خليل".

ويروي العمل قصة دولة افتراضية اسمها "الدولة الغربية" وقصة الصراع بين الشقيقين عاصي وفرات على الرئاسة.

ويروي المسلسل ضمن أحداثه قصة العائلة الحاكمة المتسلطة لهذه الدولة وطريقة تعاملها الدكيتاتوري مع الشعب والأحداث.

وحرص الكاتب سامر رضوان على وضع تنويه مع بداية العمل يؤكد من خلاله أن جميع الشخصيات في المسلسل ليست حقيقية ولا تمت للواقع بصلة.

أبطال مسلسل ابتسم أيها الجنرال: