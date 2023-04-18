نوال الزغبي ترد على تهمة تناول الكحول في رمضان: (عيب بقى!)

البوابة-خرجت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها، وردت على الشائعات التي استهدفتها حول احتسائها الكحول خلال شهر رمضان، وذلك أثناء غنائها في إحدى الحفلات، مبدية استنكارها توجيه مثل هذه التهمة لها.

وردت نوال الزغبي على ما أثير لكشف الحقيقة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلة: (كل ما بيكون عندي عمل معين يصير في هجوم بطريقة بشعة، وتركيب إشاعات مغرضة، بس بدي قول إني شخص أحترم كل الأديان السماوية، وأكيد بهذا الشهر الفضيل شهر رمضان والذي يعنيني شخصيا كثير، أكيد ما شربت كحول، عيب بقي تشوهوا الحقائق لأن ما يصح إلا الصحيح). و غردت تقول أيضا: (اوّل شي هيدا الكاس مش لإلي للشخص اللي قاعد على رأس الطاولة!!!! ومين قلّو إنو كحول!!! شو هالعالم هيدي ولو).

هذا وكانت إحدى الحسابات عبر موقع (تويتر) قد نشرت عبر موقع (تويتر) قبل أيام قليلة، صورة من مقطع فيديو تظهر فيه الزغبي وهي تغني أثناء جلوسها على طاولة مليئة بالمشروبات والمأكولات، مدعياً أنها تشرب الكحول في نهار رمضان.