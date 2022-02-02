تشابه كبير يجمع جدة حسام حبيب ونيللي كريم.. هل تلاحظ الشبه؟

توفيت جدة الفنان المصري حسام حبيب قبل عدة أيام، ونعاها بصورة قديمة تجمعهما في فترة الطفولة.

شارك حسام حبيب عبر حسابه على "إنستغرام" صورة قديمة تجمعه بجدته المتوفاة، وأرفقها بتعليق: "ا لله وإنا إليه راجعون .. ارقدي بسلام يا جدتي .. حتى نلتقي مجددًا".

وأثارت الصورة استغراب إحدى المتابعات بسبب التشابه الكبير الذي رأته بين جدة حسام والفنانة المصرية نيللي كريم، فعلَّقت : "جدتك شبه نيللى كريم".

وربما التشابه الذي يجمع السيدتين البشرة البيضاء والضحكة اللطيفة وتقاسيم الوجه بشكل عام.

شيرين عبدالوهاب تعزي جدة حسام حبيب

وعلى صعيد آخر، حرصت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على نعي جدة طليقها حسام حبيب، ونشرت تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم".

وتابعت : "إنا لله وإنا اليه راجعون .. ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلي قلبي جدتي الغالية جدة حسام حبيب ".

