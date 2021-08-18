تشبيه بدور البراهيم بالمتحولة الجنسية كاتولينا.. والأخيرة ترد: "يا حولة"!

أعربت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم عن استيائها وغضبها من تشبيهها بالمتحولة الجنسية كاتولينا، مُشيرةً إلى أن لا شبه يجمعهما على الإطلاق.

توجَّهت بدور البراهيم عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للرد على متابعيها ممن يشبهونها بـ"كاتولينا"، وقالت بنبرة غضب واستهجان: "جاتني تعليقات خوفت مشبهيني بكاتولينا ذا الرجال الي مثلي، يسمونه مثليين؟ حرام عليكم صراحة وشو شبهتوني بكاتولينا فصخت الباروكة، حرام عليكم كل هالنعومة والأنوثة تشبهوني في هذا محترامي لا، بس أنا حرمة.. بنات صراحة زعلانة منكم".

من جهتها، لم تتمكن كاتولينا التزام الصمت إزاء سخرية البراهيم، ونشرت لقطة شاشة من الفيديو خاصتها وأرفقتها بتعليق، كتبت فيه: "مع احترامي لبنات السعودية.. أنا ما بشوفك أنثى، الوجه كأنه طاجن مغربي والرقبة رقبة فيل، والصون لحاله صوت أبو عباس، أي نعومة تتكلمي عنها، ونصيحة مني ليكي احترمي نفسك قبل ما استلمك أحسن لك يا حولة".

بدور البراهيم وفستانها الجريئ

وفي وقت سابق، تصدر اسم بدور البراهيم موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بسبب فستانها الذي اعتبره البعض جريئًا، حيث شاركت مراحل تجهيزاتها واستعدادها لحضور مناسبة عامة عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وفي إحدى الفيديوهات وبينما تصفف شعرها وتضع مستحضرات التجميل أشارت إلى أنها لن تتمكن من تصوير إطلالتها كي لا تصبح "ترند في السعودية"، لكن الأمر المفاجئ استعراض فستانها في فيديوهات لاحقة.

نَشرت البراهيم فيديو وهي تتمايل أثناء سيرها في إحدى القاعات مُستعرضةً فستانها الأحمر الضيق مكشوف الظهر ذي فتحة صدر طويلة، وعملت على إخفاء صدرها المكشوف بإغلاق الفتحة قليلًا.

وبعد تصدرها الترند، أطلَّت البراهيم من جديد عبر حسابها للرد على الهجوم الكبير، مُشيرة أن الجميع له الحرية لفعل ما يريد لطالما كان في حدود الأدب والاحترام، وأكَّدت أنها لم تفعل شيء يهين متابعيها أو يمسها شخصيًا.

وزعمت البراهيم أن الفيديوهات حُمِّلت عن طريق الخطأ، ورغم ذلك لا تشعر بأي ندم، وقالت: " كل الموضوع إني إنا منزلة مقاطع لي ونزلت بالغلط بالعام وتداولوها السوشيال ميديا، عليكم بالعافية أنا ما أحس حتى إني أنا أساسا مسوية شيء غلط ولا منزلة مقطع مرة مخل".