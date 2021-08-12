بدور البراهيم بأول رد من بعد فضيحة الصدر المكشوف!

أطلت مشهورة السناب شات بدور البراهيم على متابعينها عبر حساب من بعد فضيحة الفستان المكشوف من منطقة الصدر.

بدور أوضحت أن فيديو الفستان المكشوف كان من المفترض أن ينزل للستوري الخاص إلا أنه بالخطأ نزل للعام وتم تداوله بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي وجاء تحديداً بتصريحها "الفيديو نزل بالغلط وتداول وما احس اني عملت شي غلط المهم بالعافية عليكم".

الجمهور بدوره سخر من بدور وشاركوا عدة تعليقات كان منها "حركات قديمه قال بالغلط محد قالها انها ثقيله دم"..وتابع آخر "عاد من زين البس والا الشكل ياقديمه"...وجاء في تعليق آخر "لما هو موغلط ليش طالعة تبررين و تؤكدين ان المقطع نزل بالعام بالغلط . ؟. مو هذه اللي كانت تعايب على هند القحطاني ..؟ فعلا من عاب على الناس ابتلى..عليك انت بالعافية الشهرة و مُشتقّاتها".

بدور البراهيم تتلقى ملابس داخلية كهدية!

بدور كانت قد تلقت هدية منذ مدة بمناسبة عيد ميلادها وابدت وقتها رد فعل مزيف أمام الكاميرا لأنه على الرغم من معرفتها بأن ما في الصندوق هو ملابس داخلية تابعت مشاركة الجمهور بباقي القطع، وعلق رواد السوشال ميديا على الفيديو بطريقة ساخرة وقتها كان منها:

"ليش المشاهير كل شي يشتروه او يجيهم هدية لازم ينشروه تافهين كثير و الاعلانات الكاذبة ليل و نهار انا كرهت السناب عبارة عن اعلانات و بس كل ساعة يعلنو عن عطر او اكل او مستحضرات تجميل". وتابع آخر "تدور إثارة جدل الله لا يبلانا"...وجاء في تعليق أحدهم "بتلبسهم لنا؟".

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