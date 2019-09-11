تطورات الحالة الصحية لـ عاصي الحلاني بعد سقوطه عن ظهر الحصان ونقله للمستشفى!

كشف شريف ضياء مدير أعمال الفنان اللبناني عاصي الحلاني، تطورات حالته الصحية عقب نقله إلى المستشفى بسبب سقوطه عن ظهر الحصان في مزرعته الخاصة وتعرضه لإصابات في أماكن متفرقة من الجسد.

وكان الحلاني قد نفى أمس خطورة إصابته مثلما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد في تصريحات صحفية إنّه تعرض لكسر في إصبع يده اليسرى، كما أصيب بخدوش وجروح بسيطة، لأنّ الحصان كان يركض بسرعة 80 كلم في الساعة، ودخل بعض الغُبار إلى عينيه فحجب عنه النظر.

وقال ضياء في تصريح خاص لـ"البوابة" إن الحلاني غادر المستشفى خلال الساعات الماضية متوجهًا إلى منزله، ومن المقرر أن يخضع للراحة التامة على أن يتم فك الجبس من يده خلال أيام.

وأوضح أن الحلاني رغم انزعاجه من الشائعات التي ترددت عن خطورة حالته عقب الحادث، إلا أنه سعيد بردود الفعل التي أكدت مدى حب الجمهور له ولفنه.

وكان الحلاني قد نقل إلى مستشفى الرياق بالعاصمة بيروت لتلقّي العلاج اللازم، إثر سقوطه عن ظهر الحصان، غير أنّ العديد من متابعيه على مواقع التواصل بدأوا يتكهّنوا حول طبيعة إصابته.

يُذكر أنّ عاصي الحلاني انضمّ مؤخرًا لبرنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، المقرّر انطلاقه خلال الفترة المُقبلة، بجانب لجنة التحكيم المكوّنة من محمد حماقي ونانسي عجرم.

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