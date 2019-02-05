تعاون فني مرتقب بين ديبيكا بادوكون وحبيبها السابق رانبير كابور

رانبير كابور وديبيكا بادوكون

انتشرت الكثير من الأخبار مؤخرًا عن نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون وحبيبها السابق الفنان الهندي رانبير كابور، وبحسب ما تم تداوله فإن عمل جديد سيجمعهما قريبًا، وسيعودان للظهور على الشاشة سويًا كما في الأيام الخوالي كما نقلت الصحف الهندية.

وكانت ديبيكا قد عقدت قرانها في نوفمبر الماضي من عام 2018 على الممثل رانفير سينغ، وذلك عقب انفصالها عن رانبير كابور بعد علاقة حب دامت لسنوات، لذا سيكون اجتماع هذا الثنائي خلف الكاميرات من جديد حديث المدينة في بوليوود.

وبما أن كل الأخبار في الوقت الحالي تصب في الناحية الإيجابية لديبيكا، فهي بالتأكيد تعيش أجمل حياتها برفقة زوجها رانفير سينغ بالإضافة إلى أفضل أيامها في حياتها المهنية.

وبحسب التقارير الصحفية فإن التصوير للعمل الجديد بين ديبيكا بادوكون ورانبير كابور سيبدأ قريبًا وسيكون جميع عشاق السينما الهندية على موعد لمشاهدة المزيد من التشويق والحماس عندما يلتقي هذان النجمان من جديد.