آمال ماهر تروج لأحدث أعمالها بوجه باهت وإصابة بالعين.. والجمهور يطرح التساؤلات!

أطلت الفنانة المصرية آمال ماهر بعد غياب دام لما يقارب السنة، عبر حسابتها في السوشال ميديا بفيديو مدته لا تتجاوز الثواني للترويج لأجدد أعمالها.

الفيديو الترويجي خاص بألبومها القادم لعام 2020، فاجأ عدد من متابعيها، وجعلهم بحالة صدمة إذ أنه يعتبر العمل الأول للفنانة بعد غياب ومرورها في عدد من المشاكل. ويعود سبب غياب ماهر والمشاكل التي مرت بها هم منع مستشار هيئة الترفيه "تركي آل الشيخ" القنوات والإذاعات المصرية من بث أعمالها وإجراء أي مقابلات أو تغطية أخبارها.

إلا أن الفيديو لم يكن صادمًا فقط بسبب عودة ماهر، بل إطلالة الفنانة المصرية فيه تسببت بصدمة كبيرة وأثارت عدد من التساؤلات، إذ ظهرت آمال وكأنها مرهقة وباهتة، فيما لفتت عينها أنظار الجمهور بسبب ظهورها وكأنها تعرضت لكدمات، حيث أثارت التساؤلات فيما إذ كانت ماهر قد تعرضت للتعنيف من قبل أي شخص.

وفسر آخرون أنها ربما تعمدت الظهور بهذا الشكل مُستخدمة المكياج للترويج لألبومها وللتأكيد بأنها تخطت مرحلة صعبة في حياتها.

يُشار إلى ان سبب الخلاف بين ماهر وآل شيخ حسبما أفادت بعض المصادر يعود إلى وجود علاقة زواج بينهما انتهت بالطلاق والمشاكل.

وتبدوا عودة آمال في هذا الوقت تحديدًا غريبة نوعًا ما، وقد فسرت على أن الخلاف قد انتهى بينها وبين آل شيخ، لا سيما أن الأخير بوعكة صحية خطيرة، استدعت سفره للخارج من أجل العلاج، إذ كانت قد شخصت حالته الصحية بنزيف وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة.

من جهة أخرى، أحيا الفنان العراقي "ماجد المهندس" حفلاً ضمن مهرجان الرياض الترفيهي، ووجه تحية لتركي وتمنى له السلامة، كما انتشرت أخبار أن مستشار هيئة الترفيه يعاني من آلام تمتد من قدمه إلى رأسه.

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