تعرفوا على المشاهير الأترك المرشحين لـ قائمة أجمل وجه لعام 2020!

أعلنت "TC Candler" عن قوائم ترشيح أجمل/ أوسم وجه لعام 2020، وجاء ضمن هذه قائمة عدد من المشاهير الأتراك بالإضافة إلى المشاهير العالميين والعرب.

ومن بين مشاهير تركيا الذين ترشحوا للقائمة:



-هاندا ارتشيل

هي ممثلة وعارضة أزياء، اشتهرت بعد أداء دور "سيلين" في مسلسل "بنات شمس" الذي عرض في عام 2015، آخر أعمالها مسلسل "عزيزة" إلا أنه توقف بسبب نسبة المشاهدة المتدينة بعد بدء عرضه بفترة قصيرة.

​

-جان يامان

الممثل التركي الذي اشتهر في وسامته وسطع نجمه أثناء عرض مسلسل "الطائر المبكر" والذي جسد فيه دور "جان"، إلا أنه في الفترة الأخيرة أثار جدلًا كبيرة بسبب تصريحاته الجريئة. كما أنه جان يحضر في الوقت الحاضر لمسلسل جديد من بطولته يحمل اسم "السيد الخطأ".

​

شاتاي اولسوي

بطل أول مسلسل تركي من إنتاج نتفليكس "المحافظ"، أبرز مسلسلاته "اسميتها فريحة"، "المد والجزر" و"في الداخل". كما أنه حاصل على لقب أفضل عارض أزياء في تركيا لعام 2010

​

باريش أردوتش

نجم مسلسل "حب للايجار" و"الغراب"، وانضم حديثًا للمسلسل الشهير "الحفرة" في جزئه الثالث بدور أريك بوكي اردينيت كعدو للحفرة.

​

للمزيد من قسم الترفيه:

مرزوقة تقود حرب ضد الرجال.. وعلى رأس جيشها "هيفاء وهبي، نادين نسيب نجيم وموديل روز"!

ياسمين صبري تفتح النار على رامز جلال بسبب أحمد أبو هشيمة..هل يتسببان في إيقاف برنامج رامز ؟

سيرين عبد النور قامت بخطأ غير مقصود.. وداليا مبارك ترد عليها بطريقة هجومية..فيديو!