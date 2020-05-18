ياسمين صبري تفتح النار على رامز جلال بسبب أحمد أبو هشيمة..هل يتسببان في إيقاف برنامج رامز ؟

شاركت الممثلة المصرية "ياسمين صبري" مقابلة حصرية لها تتحدث فيها عن مقلب رامز جلال في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" والتي كانت ضيفة فيه.

ياسمين كشفت أنها منزعجة من ما فعله رامز وفريق العمل بعد أن أخذوا من حوراها خلال البرنامج تصريحات معينة فقط..إذ أثناء عرض الحلقة وجه سؤال لـ ياسمين عن ما تحبه في زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لتجيب بـ "نجاحوا، طموحوا، ثقته في نفسه، شخصيته القوية، وإنهم يتمرنون سوا بالنادي الرياضي وأنه يضحككها"

ياسمين أبدت صدمتها من ما فعله فريق العمل بإزالة كل الصفات التي تعجبها في أبو هشيمة وإبقاء كلمة "بيضحكني"! والتي أخذت صدى كبير عند الجمهور وسخروا منها خلال الفترة الماضية، مع إتهامات أنها تزوجته بسبب ثروته.

ياسمين بوقتها كانت ردت سابقاً أو بالأحرى بعد عرض حلقتها مع رامز بصورة لها برفقة زوجها وأضافت تعليق "سيد الرجال".

السؤال الذي يُطرح الآن بعد تصريح ياسمين "هل ستقاضيه هي وأبو هشيمة ويتسببان في إيقاف البرنامج"؟

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