تعرف على ماركة و سعر ساعة ياسمين صبري مثار الجدل

تثير النجمة ياسمين صبري دائما الجدل بإطلالاتها وأزيائها المميزة التي تظهر بها في كل صورة تنشرها، وتتصدر بها حديث رواد السوشيال ميديا، وعلى الفور يبحثون عن أسعار الملابس أو الإكسسوارات التي ظهرت بها.

ومن ضمن الصور التي أثارت الجدل صورة نشرتها مؤخرا عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام) ظهرت فيها وهي ترتدي ساعة، وبعدها تداولها نشطاء (فيسبوك)، ولاحظوا أنها من الماركة العالمية الشهيرة (Audemars Piguet)، وهي علامة متخصصة في صناعة الساعات من الذهب الأبيض والمرصعة بالألماس ، حسب موقع دنيا الوطن.

و اختارت ياسمين موديل (royal oak offshore selfwinding chronograph) من ( Audemars Piguet) والتي وصل سعرها إلى 27,170 دولار أمريكي أي ما يعادل 435 ألف جنيه مصري.

يذكر أن ياسمين دائمًا تظهر بأزياء وأكسسوارات من ماركات عالمية شهيرة باهظة الثمن، الأمر الذي يلفت دائمًا الأنظار إليها ويعرضها للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.