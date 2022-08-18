تعرف على يوسف شويري زوج انطوانيت نجيب

تصدر اسم زوج الفنانة السورية الراحلة أنطوانيت نجيب، يوسف شويري ، قائمة الأعلى تداولًا عبر محرك البحث "غوغل"، وبدأ الكثيرون يبحثون عن معلومات عن حياته الشخصية والفنية.

من هو يوسف شويري زوج انطوانيت نجيب

وبعد البحث عن معلومات حول الفنان الراحل، نعرض في السطور التالية بعض مراحل حياته:



يوسف شويري من مواليد 9 سبتمبر 1939، في حي الميدان بدمشق، وقد توفي عام 2005 عن عمر ناهز الـ66 عامًا بعد صراع مع المرض.

ويعتبر يوسف شويري ممثل سوري بدأ مسيرته الفنية بعدة محاولات منذ عمر صغير، فقد خلق شغف التمثيل داخله بعد مشاركته في مسرحية المدرسة "أرض من جهنهم"، ثم بدأ مسيرته الفعلية بمسلسل "حمام الهنا" عام 1968، ثلم مسلسل خياط السيدات.

انضم شويري إلى فرقة النادي الفني برفقة أصدقائه الذين شكلوا فرقة تمثيل للهواة في منتصف الخمسينات، وتعاون أثناء تواجده في النادي مع نخبة من نجوم سوريا في ذلك الوقت، من بينهم: نجوى صدقي ونجوى الأسعد.

وإلى جانب انضمامه إلى النادي الفني، كان قد شارك في العديد من الأندية الثقافية من بينها المسرح الحر.

ومن أبرز الأعمال التي شارك بها شويري خلال مسيرته الفنية: "زواج بالإكراه"، و"فوزية"، و"الخطوات الصعبة"، و"موزاييك"، و"الحقيبة الضائعة"، و"الخيوط الخفية".



زواج يوسف شويري وانطوانيت نجيب

يذكر أن شويري تزوَّج من انطوانيت نجيب عام 1962، وأنجبا ابنتهما الوحيدة سماح سويري، التي أنجبت بدورها ابنيهما فادي الشامي، الذي انخرط في عالم التمثيل وشارك في العديد من الأعمال الدرامية من بينها ليالي الصالحية عام 2000، ويوسف الشامي.

