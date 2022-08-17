عاجل: وفاة انطوانيت نجيب عن عمر يناهز 92 عامًا

فجع الوسط الفني برحيل الفنانة السورية القديرة انطوانيت نجيب عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

وفاة انطوانيت نجيب

ونعت نقابة الفنانين الممثلة الراحلة عبر صفحتها على "فيسبوك" في منشور، جاء فيه: "ينعي اليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية".



ونعى الفنان السوري قاسم ملحو النجمة الراحلة عبر حسابه على "فيسبوك": "الرحمة لروح الكبيرة انطوانيت نجيب.. العزاء لجمهورها ولاسرتها..واخص بالذكر حفيدها فادي الشامي".

من هي انطوانيت نجيب ؟

هي ممثلة سورية من مواليد 20 فبراير 1945، انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1968، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

في عام 1973، شاركت في فيلمي "شقة الحب" و"امرأة حائرة"، ثم انتقلت للشاشة الصغيرة وشاركت في مسلسل "صح النوم.

وزادت مشاركاتها الفنية بين عامي 1995 و1996، وأطلَّت في العديد من المسلسلات: "شيمة"، و"الخطوات الصعبة"، و"الجوارح"، و"كنا أصدقاء"، و"القصاص"، و"أخوة التراب"، و"أيام الغضب" و"المحكوم".

ومن أبرز الأعمال المسرحية التي شاركتها فيها الفنانة من بينها: "حط بالخرج"، و"شغلة فاينة"، و"الأشجار تموت واقفة"، و"سراديب الصنايعية"، و"سهرة مع أبو خليل القباني".

يذكر أن انطوانيت تزوجت عام 1962 من الفنان يوسف شويري، والذي وافته المنية عام 2005.