تعري محمد رمضان على المسرح يستفز النقابة و الإعلام!

البوابة- كعادته و مجددا، أثار الفنان محمد رمضان جدلاً كبيراً خلال اليومين الماضيين بعد ظهوره عاري الصدر في حفله الأخير بمدينة العلمين الجديدة، رغم قرارات نقابة الموسيقيين المصريين بوجوب ظهور المطربين أعضاء النقابة، والحاصلين على تصاريح بالغناء، بشكل يليق بالفن المصري و بإسم مصر.

و علق المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة سوف تدرس الموقف وسوف يطرح مجلس النقابة مسألة كسر محمد رمضان لقراراتها بعد ظهوره عارياً على المسرح في ارض مصر رغم التحذيرات التي وُجّهت إلى كل المطربين.

بدوره شن الإعلامي المصري تامر أمين، هجوماً على مواطنه الفنان محمد رمضان، إثر إطلالة الأخير في أحدث حفلاته، و قال خلال تقديم برنامجه (آخر النهار) المعروض على فضائية (النهار) المصرية: (خلع الملابس كيف، لماذا يخلع ملابسه في كل حفل؟ هل الجو حار؟ الأجواء حارة على الجميع، هل هذا يعني أن أقدم برنامجي وأنا عار؟).

وأضاف: (حينما تكون نجم النجوم وأكثرهم شعبية و نجاحا و مالا، إذن لم هذه الإثارة و الإتيان بأفعال تفتح باب النقد عليك؟).