محمد رمضان ينهي خلافه مع هذه النجمة:(ربنا ما يجيب خلاف أبدًا)

البوابة-أنهى الفنان محمد رمضان خلافه المزمن مع الممثلة المصرية القديرة سميرة عبد العزيز، بتعليق عبر حسابه على (فيسبوك)، بعد ان تراجعت الأخيرة عن رأيها بحقّه معلنةً عن استعدادها للتعاون معه ومشيدةً بأهميّته وبجودة أفلامه.

وقد فاجأ رمضان متابعيه عبلا حسابة على موقع (فيسبوك) بردّ على تعليق عبد العزيز الذي وصفته فيه بالفنان الموهوب و الشاطر، راميةً الخلاف بينهما خلف ظهرها، مخاطبًا الفنانة القديرة : (شهادة أعتزّ بها وربنا ما يجيب خلاف أبدًا. حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم (عليه رحمة الله) أستاذ محفوظ عبد الرحمن وأنا واحد من قرائه).

وكان الخلاف بين الفنانَين المصريَّين قد نشب عندما رفضت عبد العزيز تجسيد دور الأمّ في أحد أفلام رمضان السينمائية، ولمّا عادت فتراجعت عن موقفها موافقة على التعاون معه ، سخر منها مدّعيًا انه سيكون يتيم الأمّ في عمله القادم. لتعود الممثلة فتوضح سبب رفضها الدور لممانعتها في تجسيد دور أمّ بلطجي في الفيلم ناكرة ان تكون الإساءة موجّهة لشخص محمد رمضان بل لشخصية بطل الفيلم، خاصة وانها لُقّبت في السينما المصرية بأمّ العظماء ولا يمكن ان تخلِف بوعدها لنفسها عبر تقديم أدوار مفيدة للمجتمع، كأداء شخصية أمّ الشهيد.