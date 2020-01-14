تعليق مثير للجدل من الممثلة مها محمد عن عاملتها المنزلية والجمهور يعلّق: "هذا الكلام عيب"!

أثارت الفنانة الكويتية مها محمد ضجة خلال الساعات الماضية بعد أن ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرحت موضوعًا للنقاش مع متابعيها حول أن الشهرة أصبحت هذه الأيام أمر سهل جدًا وأي شخص أصبح بإمكانه تحقيقها شاملة في حديثها عاملتها المنزلية وهو ما أغضب الجمهور.

وعندما خاضت مها محمد في تفاصيل موضوع الشهرة على السوشيال ميديا وسهولة تحقيق هذا الأمر، شرحت وجهة نظرها وقالت: "أي واحدة تطلع تتفصخ وتسولف تجيب ملايين المشاهدات"، وما دفع الجمهور لانتقادها هو أنها اختتمت كلامها بضرب مثال عن عاملتها المنزلية، حيث قالت أنها بامكانها هي أيضًا تحقيق مشاهدات عالية فقط عن طريق جعل خادمتها ترتدي البكيني وتصويرها.

المنطق الذي حاولت فيه مها محمد إيصال فكرتها، لم يعجب روّاد مواقع التواصل، حيث انتقد الجميع أسلوبها، وأكد لها البعض أن العاملة هي أيضًا إنسانة ولا ينقصها شيء ولا يجب طرح الأمثلة عنها كنوع من الاستهانة أو استغلالها لإيصال الفكرة بهذا الشكل.

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