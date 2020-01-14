نجوى كرم تبهر الجمهور بإطلالتها الأولى من برنامج "The Voice Senior".. صورة!

أعلنت الفنانة اللبنانية "نجوى كرم" عن بدء تصوير برنامج المواهب للأعمار فوق الـ 60 منذ يومين ذا فويس سينير.

نجوى التي كانت متحمسة من أجل تجربتها الأولى في سلسلة برنامج "The Voice" قررت أن تكون إطلالتها الأولى مبهرة وخارجة عن المألوف.

إذ أطلت نجوى بتسريحة شعر جديدة نالت إعجاب الجمهور ونقاد الموضة، واختارت فستان أسود قصير من ماركة "Balmain" أبرز منحيات جسدها بطريقة جميلة.

وتشارك نجوى في لجنة التحكيم إلى جانب الفنانة المغربية "سميرة سعيد"، النجم المصري "هاني شاكر"، والفنان اللبناني "ملحم زين"، ومن المرجح أن تعرض حلقات البرنامج بعد انتهاء برنامج "The Voice Kids" أي في شهر مارس/إبريل.

تقديم البرنامج سيكون من نصيب اللبنانية "أنابيلا هلال" التي تعود لأحضان الـ MBC بعد سنوات من الغياب، إذ كانت مقدمة برنامج "Arab Idol" وتركته فجأة لأسباب مجهولة.

من حهة أخرى، تسربت بعض أسماء المشاركين في البرنامج وكان من بينهم والد الممثلة اللبنانية "دانيلا رحمة" الذي سبق وهاجر من لبنان إلى أستراليا لمدة طويلة لكنه عاد مجدداً إلى وطنه الأم.

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