طوني خليفة يستضيف عائلة قتيل منزل نانسي عجرم.. وتصريحات مثيرة للجدل!

ما زالت جريمة اللص الذي اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم تتصدر عناوين الصحف والسوشال ميديا، ولكن هذه المرة كان للقاء أهل اللص مع الإعلامي طوني خليفة حيز كبير في العناوين.

اللقاء الذي تم بثه على قناة الجديد أظهر الكثير من نقاط الضعف في رواية أهل اللص حول عمله عند نانسي وزوجها الدكتور فادي.

بداية الأمر عندما صرحت زوجته "ليش قتلوه؟ ولو سرقها رح ينقص عليها شي"؟

وتسبب تبرير زوجة القتيل هذا بردود فعل واسعة عبر السوشال ميديا، فالبعض اعتبره إدانة واضحة لزوجها ولاستمرارهم في القضية ومحاولة استغلال شهرة عجرم من أجل الحصول على تعويض مناسب، فيما رأى آخرون أنها سيدة بسيطة خانها التعبير، وأنه حتى وإن كان زوجها ينوي السرقة قتله بـ 18 رصاصة ليس الحل، وما زال عدد الرصاصات التي اخترقت جسد القتيل يثير تساؤلات كثيرة.

هذا وعرض خليفة على والد القتيل صورة الإعلامي اللبناني "إيلي أبو نجم" مع نانسي وزوجها والتي انتشرت عبر السوشال ميديا على أنها صورة القتيل مع الفنانة لإثبات معرفتها به. وسأله حول الشخص في الصورة هل هو ولده أم لا.ليجيب : لا أعرف ما بدي اظلم حد، 70% إنو هو!!!

وأثار جواب الأب هذا حالة جديدة من الجدل، إذ تساءل رواد السوشال ميديا كيف يمكن لأب أن لا يميز شكل ابنه ولا يعرفه.

قال ما بيعرف اذا ايلي ابو نجم هو ابنه او لا قال ما بيقدر يأكد !!! اب ما بيعرف شكل ابنه !! 😂😂⁦🤦🏻‍♂️⁩ #الجديد #طوني_خليفة pic.twitter.com/MibDFhe4f6

— Jad Saleh 🇱🇧 (@Jado_Saleh) January 13, 2020

وعندما سأل خليفة والد القاتل، حول كيف سيدفعون للمحامي أجاب: "عنا الله"، ثم أجاب أنه سيأخذ 10%-15%، ثم غير أقواله "لا نعرف لم نتفق على شيء"!.

من جهة أخرى، تصدر اسم الفنانة نانسي موقع تويتر والتريند العالمي بحملات دعم للفنانة من بعد الهجوم الذي تعرضت له من حسابات وهمية وتفاعلت النجمة مع محبينها.