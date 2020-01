طوني خليفة يستضيف عائلة قتيل منزل نانسي عجرم.. وتصريحات مثيرة للجدل!

زوجة اللص الذي إقتحم منزل نانسي عجرم: حتى لو سرقها شو كان بده ينقص عليها!!! وفي نفس المقابلة، والد اللص صرح أن المحاميين طلبوا أرباح بنسبة ٢٠% مما سيأخذونه من نانسي!!! #نانسي_عجرم #فادي_الهاشم #لبنان #مشاهير #عرب #جديد #أخبار

