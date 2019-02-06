تعويضًا عن فترة الغياب..روبي تكشف عن مفاجأة سارة لجمهورها، تعرفوا على التفاصيل

روبي

كشفت الفنانة روبي عن مفاجأة سارّة لجمهورها بعدما غابت عن الشاشة فترة من الزمن امتدت منذ العام الماضي، وأعلنت عن انتهاء الأزمة المتعلقة بعرض مسلسلها الأخير "أهو د اللي صار"، والذي تحدد موعد عرضه الشهر الحالي.

وشاركت النجمة المصرية تفاصيل عرض مسلسلها الجديد "أهو ده اللي صار"، والذي يبدأ عرضه في الـ9 من فبراير على قناة "أون اي" و أون دراما"، حيث أنه كان قد تم تأجيل عرضه في موسم رمضان الماضي في اللحظات الأخيرة.

وسيكون هناك مشاركة في بطولة المسلسل لعدد كبير من النجوم مثل أحمد داوود وأروى جودة ومحمد فراج وسوسن بدر وغيرهم من نجوم الفن في مصر، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومنسي واجتماعي خلال فترتين تاريخيتين لمصر، أثار تأجليه العام الماضي جدلًا واسعًا لأنه كان قد انتهى تصويره وتم تأجيله قبل رمضان بأيام.