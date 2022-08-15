بيكيه يواعد فتاة تصغره بـ 10 أعوام..وهذه ردة فعل شاكيرا!

انفصل لاعب كرة القدم الاسباني الشهير "جيرارد بيكيه" عن حبيبته المغنية "شاكيرا" بشكل مفاجىء وصادم دون الكشف عن السبب الرئيسي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن النجمة العالمية شاكيرا هي التي انفصلت عن حبيبها بعد 12 عامًا من الارتباط بالرغم من ان لديها ولدان منه ولكن زعمت المصادر بأن السبب هو اكتشاف شاكيرا خيانته لها.

بيكيه مع فتاة تصغره بعشرة أعوام

كشفت صحيفة اسبانية تفاصيل عن الفتاة التي قام لاعب كرة القدم بخيانة شاكيرا معها وهي السبب الرئيسي لانفصالهما، وذكرت الصحيفة بان بيكيه يواعدها بشكل رسمي وهو على علاقة معها.

وأوضحت المصادر الاخبارية بان الفتاة تعمل كنادلة ونشأت بينهما علاقة رومانسية، حيث انهما التقيا في نادي ليلي في برشلونة وهي تقيم في منطقة كتالونيا وهي نفس المنطقة التي يقيم فيها.

كما أكّدت الصحيفة بان هذه الفتاة كانت حبيبة زميله في الفريق ريكوي بويج، وهي في العشرينات من عمرها حيث أنها أصغر من بيكيه بما يقارب الـ عشر سنوات.

ودعم جمهور لاعب كرة القدم الاسباني علاقته الحالية بهذه الفتاة مؤكدين انها تناسبه، لا سيما ان شاكيراتكبر بيكيه بما يقارب الـ 12 عامًا، فيما اعتبر البعض ان جيرارد يعوض علاقته السابقة التي كانت مع فتاة تكبره بسنوات

ردة فعل شاكيرا

أظهرت المغنية العالمية "شاكيرا" ردة فعل مثيرة تجاه الموضوع حيث شاركت مع متابعينها أول صورة لها رفقة ولديها بعد مدة من انتشار اخبار انفصالها.

وظهرت شاكيرا في الصورة رفقة ولديها بينما كانت تصطحبهما الى مباراة بيسبول، بالإضافة الى انها التقطت صور مع اعضاء فريق الدودجرز.