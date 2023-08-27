تفاصيل صادمة في حادثة فاطمة المؤمن.. قادت سيارة صديقها والعثور على مواد مخدرة

تصدر اسم الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن حديث الصحافة والمواقع الإلكترونية بعد تسببها بمقتل 3 شباب، إثر تجاوزها الإشارة الحمراء، وهي بحالة غير طبيعية.

تفاصيل جديدة في حادثة الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت بخبر تسبب المؤمن بوفاة شابين على الفور وشاب ثالث بعد فترة من دخوله العناية المركزة بسبب تجاوزها الإشارة الحمراء في ساعات فجر صباح الأربعاء.

وخلال الساعات الماضية تداولت الصفحات آخر التطورات في قضية المؤمن، حيث كشفت المصادر إن الفشانيستا الكويتية كانت مع صديقها "م.م" في حفلة، وأنهما قررا بعد الحفلة التوجه إلى أحد الأماكن لاستكمال السهرة.

وبعد خروجهما من الحفلة طلبت المؤمن من صديقها قيادة سيارته من نوع بنتلي، حيث اخبرته أنها ترغب في تجربة سرعتها، وقادت السيارة بسرعة 170 وتجاوزت الإشارة الحمراء.

تم العثور على مواد مخدرة في المركبة التي كانت تقودها الشهيرة فاطمة المؤمن والمملوكة لأبن احد التجار ، وتمت احالة المواد المضبوطة لإدارة المكافحة تمهيداً لتكييف تهمة جديدة للشهيرة وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار pic.twitter.com/yau63SsDbU — شاهين سناب (@sah_doc) August 25, 2023

وفي تلك اللحظة خرجت سيارة الصحايا من اليمين حيث كانت الإشارة خضراء، وكشفت بعض التسريبات إن المؤمن خلال التحقيقات قالت إنها لم تتعمد ما حصل وهذا قدر الله.

وأضافت المصادر إن الحالة الصحية لصديقها سيئة حيث يتواجد في العناية المركزة ووضعه غير مستقر، هذا وتم العثور على مواد مخدرة في السيارة وقد تواجه المؤمن تهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

وقالت بعض الأنباء إن شقيقة فاطمة وهي المحامية مريم المؤمن قررت رفع دعوى تحرش ضد الضحايا، وهو ما أثار ضجة كبيرة عبر السوشال ميديا.

ماهي العقوبة التي قد تواجهها فاطمة المؤمن؟

وبحسب عدد من خبراء القانون فإن الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن تواجه تهمة القتل غير العمد، وعقوبتها السجن من 3 إلى 4 سنوات.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد رفضت طلبات الكفالة التي قدمت لصالح المؤمن، حيث ان القضية تحولت إلى رأي عام، وأثارت الكثير من الجدل وضجة كبيرة.

وبهذا الخصوص قالت المصادر إن هناك تعليمات مشددة صادرة من وزير الداخلية تنص بتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع أي شخص، وعدن السماح لأي محاولات في التأثير على سير التحقيقات.

من هي فاطمة المؤمن؟

هي خبيرة موضوة وفاشنيستا شهيرة، وهي شقيقة المحامية مريم المؤمن والفنانة صمود المؤمن، وتحظى فاطمة بشهرة واسعة في الوطن العربي ويتابعها الآلاف من الأشخاص.