تقدر بملايين الدولارات..أميتاب باتشان يكشف عن ثروته وهذه هي وصيته

بالإضافة إلى إرثه الفني الذي لا يُنسى، يُعرف أسطورة بوليوود النجم أميتاب باتشان باهتمامه بالأعمال الإنسانية ومساعدة الكثيرين واهتمامه بالقضايا الاجتماعية وما يخص المرأة والطفل، إذ أنه سبق واُختير سفير الأمم المتحدة للطفولة، كما أنه سفيرًا لحملة Beti Bachao ، Beti Padhao التي تهدف لزيادة الوعي وتعزيز كفاءة خدمات الرعاية الاجتماعية المخصصة للفتيات في الهند.

وعلى الرغم من أن نجوميته الكبيرة لا خلاف عليها، يُعرف عن اميتاب تقديسه لحياة العائلة واهتمامه بكافة أفراد عائلته، ومؤخرًا، كشف النجم الهندي عن وصيته لما بعد وفاته.

خلال وجوده مؤخرًا في حدث اجتماعي، كشف أميتاب عن وصيته، والتي تقضي بتقسيم ثروته بالتساوي بين ابنه أبهيشيك وابنته شويتا، حيث كشفت صحيفة "هندوستان تايمز" تصريح النجم الهندي، والذي قال: "بعد وفاتي، سيتم تقاسم ثروتي وما سأتركه من أصول بالتساوي بين ابنتي وابني"، كما يُذكر أنه سبق وكشف عن وصيته عبر تويتر.

هذا وسيترك أميتاب ثروة هائلة لكلا من أبهيشيك وشويتا، إذ كشفت التقارير أن صافي ثروة النجم الهندي تبلغ أكثر من 400 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأبناء أميتاب، يجدر بالذكر أن أبهيشيك متزوجًا من النجمة أيشواريا راي ولديهما ابنة تدعى أرادهيا، كما أن شويتا متزوجة من رجل الأعمال نيخيل ناندا، ولديهما ابنتهما نافيا وابنهما أغاتسيا.

ووسط ما تعانيه المرأة من دحض لحقوقها وعدة مشاكل، ينبع قرار أميتاب باشتان بتقسيم ثروته بالتساوي بين ابنه وابنته، من كونه مناصفًا لقضية المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى دعمه الدائم لتمكين المرأة.

وعلى الصعيد الفني، ذكرت صحيفة "ديكان كرونيكل"، سيظهر أميتاب على الشاشة قريبًا من خلال المشاركة في فيلم Jhund المقرر إصداره يوم 20 من شهر سبتمبر القادم، كما من المنتظر ظهوره في دور مميز في فيلم Sye Raa Narasimha Reddy، والذي سيصدر في 2 أكتوبر هذا العام.

للمزيد من قسم عالم بوليوود: