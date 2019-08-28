شاروخان يُغضب الجيش الباكستاني بسبب أحدث أعماله!

مما لا شك فيه أن النجم شاروخان يحظى بشعبية كبيرة حول العالم وله قاعدة جماهيرية ضخمة، حتى في باكستان، فعلى الرغم من توتر الأجواء بين الهند وباكستان، إلا أن الباكستانيين يشكلون جزءًا كبيرًا من جماهير أبرز نجوم الهند.

إلا أنه مؤخرًا تسبب شاروخان الملقب بـ"ملك بوليوود"، في غضب واستياء الباكستانيين، خاصة الجيش، وذلك بسبب أحدث أعماله وهي إنتاج سلسلة التجسس "بارد أوف بلود "Bard Of Blood التي تعرض على نتفليكس، والتي انتجها

من خلال شركته الخاصة للإنتاج "ريد تشيليز إنترتينيمنت" Red Chillies Entertainment. يلعب دور البطولة، كلا من الممثلين "عمران هاشمي" و"فينيت كومار"، وتدور السلسلة حول ضابط مخابرات هندي في مهمة لإنقاذ الجواسيس الهنود من باكستان.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديكان كرونيكل"، شارك شاروخان برومو ترويجي للسلسلة التي انتجها على تويتر، ولكنه سرعان ما تعرض لهجوم بسبب تركيز السلسلة للضوء على كون باكستان بلد إرهابي ومركز للعمليات والأنشطة الإرهابية، ودون تقديم أفكار او حلول للأزمة.

ففي يوم الجمعة، انتقد "آصف غفور" المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الباكستانية، البرومو الترويجي للسلسلة، وقال على تويتر: "بدلًا من نشر صورة باكستان كبلد إرهابي، عليك بدلًا من ذلك تعزيز السلام والإنسانية عن طريق انتقاد الأعمال الوحشية ومهاجمتها".

هذا وحتى الآن، لم يرد شاروخان على تعليق المتحدث باسم الجيش الباكستاني وما تلقاه من هجوم.

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