تحويل قصة حياة وانتحار الممثلة الهندية جيا خان إلى مسلسل

منذ وفاتها في 2013، ولا تزال الممثلة الشابة الراحلة "جيا خان" موضع جدل حتى الآن، إذ صدمت عالم بوليوود عندما عُثر عليها مشنوقة في منزلها في مومباي.

حتى يومنا هذا، وأصبحت وفاة جيا التي كشفت الشرطة أنها انتحار، مثيرة للجدل في الوسط وتصدرت العناوين، خاصة أنها كانت في الـ 25 عامًا من عمرها، والآن كشفت صحيفة "ديكان كرونيكل" أن مخرج بريطاني شهير يريد اخراج مسلسل وثائقي ذو 3 أجزاء تتناول حياة الممثلة الشابة وقصة انتحارها.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت مصادر صحيفة "هندوستان تايمز" أن المخرج البريطاني الذي لم يُكشف عن هويته، شوهد في مومباي لعدة أيام، هذا وهناك تكتم كبير على تفاصيل المسلسل، إذ ردًا على طلب الصحيفة للتعليق على المسلسل الوثائقي، قال أحد العاملين على المسلسل: "من المبكر جدًا كشف أي تفاصيل عن العمل".

فيما يتعلق بوفاة جيا، ذكرت التقارير أنها انتحرت بسبب فشل علاقتها مع الممثل الهندي سوراج بانشولي، ويجدر بالذكر أنه تم العثور على رسالة بخط جيا مكونة من 6 صفحات، وكان محتواها يشير إلى أنها موجهة لسوراج.

وبعدما عثرت الشرطة على جثة جيا في 3 يوليو والتحقق من صحة الرسالة، اُعتقل الممثل سوراج لاحقًا واُتهم بالتحريض على الانتحار، قبل إطلاق سراحه بكفالة في الشهر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن والدة جيا كانت قد ادعت أن وفاة ابنتها لم تكن انتحارًا بل جريمة قتل.

تعد هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليط الضوء على وفاة جيا على الشاشة، حيث ذكرت التقارير أن المسلسل Yeh Hai Ashiqui كان مبنيًا على حياتها، كما أن برنامج الجريمة Crime Patrol، خصص إحدى الحلقات عن وفاتها.

وفيما يتعلق بحياة جيا المهنية، شاركت في 3 أفلام، ويُذكر أنها ظهرت على الشاشة لأول مرة من خلال فيلم " نيشباد" والذي ظهرت فيه مع النجم اميتاب باتشان، كما ظهرت في فيلم "غاجيني" مع النجم عامر خان، بالإضافة إلى مشاركتها فيلم "هاوس فول" مع أكشاي كومار.

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