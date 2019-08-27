منافسة شرسة بين بريانكا شوبرا وأنوشكا شارما.. من ستفوز؟

مثلما نشهد عودة لصيحات من الخمسينات أو الثمانينات، نشهد أيضًا في عالم السينما إحياء لأفلام كلاسيكية من الثمانينات والتسعينات، وفي عالم بوليوود، نشهد حاليًا انتعاشًا في السينما وخاصة فيما يتعلق بإحياء أفلام كلاسيكية لكبار النجوم والتي تركت بصمة لا تُمحى، مثل فيلم "ساتي بي ساتا".

يعد "ساتي بي ساتا" أحد أبرز أفلام بوليوود الكلاسيكية، والذي تم إطلاقه عام 1982 وكان ببطولة الأسطورة أميتاب باتشان والنجمة هيما ماليني، ومع سعي المخرجة "فرح خان" إلى إعادة إحياء الفيلم، أصبح هناك منافسة شرسة بين النجمات لحصول على دور البطولة، وخاصة أن النجم "هريثيك روشان" اُختير للعب دور أميتاب باتشان.

وبالإضافة إلى أن ديبيكا بادوكون تم ترشيحها للعب دور هيما ماليني، اشتدت المنافسة إذ كشف مصدر لصحيفة "ديكان كرونيكل" أنه تم ترشيح النجمتين بريانكا شوبرا وأنوشكا شارما للعب نفس الدور.

ويجدر بالذكر أنه في البداية تم ترشيح كاترينا كيف للعب الدور، قبل خروجها من المنافسة، كما ذُكر أن الممثلة كريتي سانون رُشحت أيضًا لنفس الدور، ولكن كشف مصدر أن كريتي قد تلعب دور بطولة ثانية أمام هريثيك روشان.

هذا ولا تشتد المنافسة بين النجمتين بريانكا وأنوشكا فقط، إذ يُذكر أن النجمة ديبيكا بادوكون سبق وتعاونت مع المخرجة فرح خان والمنتج روهيت شيتي، كما أنها تعد من النجوم المفضلين لديهما.

وعن المنافسة الشرسة بين النجمات، قال المصدر: "إنه فيلم كبير، لذلك يريد الجميع أن يشارك في فيلم سيتحدث عنه الكثيرين، فضلًا عما سيضيفه من أرباح في شباك التذاكر كما أنه يضيف إلى قيمة علامتها التجارية لتكون جزءًا من مجموعة شباك التذاكر".

هذا ولا يزال يتم اختيار نجوم شخصيات الفيلم الأخرى، وحتى الآن، ليس علينا سوى الانتظار لمعرفة من النجمة التي ستلعب دور البطولة أمام هريثيك روشان.

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