تكبيرات عيد الأضحى بصوت حسين الجسمي

حسين الجسمي

بمناسبة اقتراب موعد قدوم عيد الأضحى، شارك الفنّان المميّز حسين الجسمي فيديو تكبيرات العيد التي أدّاها بصوته عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام ونشرها أيضًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعادة ما يشارك حسين الجسمي في المناسبات الدينية، حيث أن هذه ليست المرة الأولى، فسبق أن طرح أنشودة دينية بعنوان "يا مقلّب القلوب" خلال شهر رمضان الماضي لعام 2018.

تفاعل الجمهور من خلال التعليقات على الفيديو الخاص بالتكبيرات والذي وصل عدد المشاهدات إلى أكثر من 230 ألف مشاهدة.

يذكر أن الفنّان حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "جديلة" على طريقة الـ"Lyrics clip"، أشعار بدر بن عبدالمحسن، ألحان عزوف، وتوزيع عصام الشرايطي، بالإضافة إلى الأغنية على الطريقة الشعبية واللهجة المصرية بعنوان "أبوك وأمك".

الله أكبر ولله الحمد A post shared by Hussain AlJassmi (@7sainaljassmi) on Aug 18, 2018 at 8:12am PDT

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