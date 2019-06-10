تهمة سرقة سنسال ألماسي تلاحق الفنانة زينة..وهذا أول تعليق لها على الأمر!

تداولت العديد من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صادم عن الفنانة المصرية زينة، ألا وهو اتهامها بسرقة سنسال ألماس من منزل أحد رجال الأعمال العاملين في مجال المجوهرات، وبطريقة غير مباشرة كذبت الخبر عبر صفحتها على إنستغرام.

وعلى الرغم أن الفنانة زينة لم تتحدث بشكل مباشر عن التهمة الموجهة لها، إلّا أنها بعدما قامت بمشاركة صورتها برفقة شقيقتها عبر إنستغرام، وجه لها إحدى متابعيها سؤالًا عن حقيقة الاتهامات التي تدور حولها، لترد عليه قائلة: "كذب في كذب"، وتركت إيموجي وجه ضاحك.

الجدير ذكره أن هذه القصة المثيرة للجدل حول الفنانة زينة ليست الأولى، حيث أنها وجهت لها تهمة الاعتداء منذ فترة على خلفية المشاجرة التي حدثت بينها وبين العائلة الأمريكية في دبي العام الماضي، ولا زالت القضية لم تنتهي حتى هذا اليوم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: