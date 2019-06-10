صفاء سلطان تدخل المستشفى.. هذا ما حصل معها!

تعرضت الفنانة السورية صفاء سلطان لوعكة صحية تسببت بإدخالها إلا المستشفى، وكانت سلطان قد تعرضت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان لحالة إعياء وبدأت باخذ المسكنات اعتقادًا منها ان ما تعاني منه مجرد إرهاق بسبب انشغالها بتصوير حلقات برنامجها "سهار مع ستار" طوال الشهر الكريم، وانشاغلها قبل ذلك بتصوير دورها في مسلسل الحرملك، وحاولت الفنانة السورية تفادي دخول المستشفى أو زيارة الطبيب مكابرة على أوجاعها من اجل انتهاء الشهر الكريم وبرنامجها.

إلا ان الآلام اشتد عليها وباتت لا تطاق مما دفع المقربين منها لنقلها بسرعة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج المناسب ومعرفة ما أصابها.

وكشف الطبيب المشرف على حالة الفنانة أنها تُعاني من التهابات حادة بسبب جرثومة في الكلى، ويجب عليها البقاء لفترة في المستشفى من اجل تلقي العلاج المناسب والخروج من هذه الوعكة الصحية.

فيما أكد عدد من المقربين من الفنانة صفاء سلطان ان حالتها في تحسن مستمر، وانها تستجيب للعلاج، لكنها ستبقى في المستشفى حاليًا حتى تحسن صحتها بشكل كامل ونهائي، لضمان عدم عودة الآلام والالتهابات لها من جديد.

والجدير بالذكر أن الفنانة السورية صفاء سلطان كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الحرملك" إلى جانب عدد من نجوم سوريا.

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