تهمة غسيل الأموال تلاحق عائلة مايا دياب..وتم الإعتقال في قبرص!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر مفاده أن شقيق الفنانة اللبنانية "مايا دياب" تم إعتقاله في قبرص بتهمة غسيل الأموال.

وفي التفاصيل، تم إعتقال المدعو غسان دياب من قبل قوات الأمن أثناء تواجده في قبرص بتهمة غسيل الأموال، بعد الإعتقال تم تسليم غسان للقوات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيتم محاسبته هناك حيث كانت تتم عمليات الغسيل.

التهم الموجهة لـ غسان هي غسل مبلغ وقدره مئة ألف دولار وبالتحديد في عام 2016، إضافةً إلى تهمتين بالتآمر لغسل ما يزيد عن ذلك وتحويل غير مرخّص للعملة لمبلغ فاق المئة ألف دولار.

مايا بدورها لم تعلق على الموضوع، وتابعت مشاركت يومياتها بشكل طبيعي من دون أن تعير للأمر أي إهتمام، ورجح البعض أن هنالك مشاكل بينهما لذلك لم تعلق على الموضوع.

فنياً، قدمت مايا أكثر من حفل فني خلال فترة الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا كما أنها أطلقت أغنية حملت عنوان "نهارنا وردي" عبر قناتها الشخصية في يوتيوب.

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