فاليري أبو شقرا تخطف الأضواء في يوم زفافها..والجمهور يعلق "أميرة ديزني"!

منذ ساعات قليلة دخلت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة "فاليري أبو شقرا" القفص الذهبي مع زوجها رجل الأعمال اللبناني "زياد عمّار".

الجميلة اللبنانية إختارت فستان صُمم خصيصاً لها من دار "ديور" العالمية للأزياء وبدت فيه كـ أميرات ديزني كما علق الجمهور الذي أُبهر بإطلالتها. فاليري تألقت بفستان طويل مع أكتاف ضخمة نوعاً ما، وأضافت للإطلالة تاج بتصميم بسيط وطرحة طويلة.

صور وفيديوهات الحفل الذي أقيم داخل إحدى الكنائس إنتشرت بشكل كبير ونالت إعجاب كبير من الجمهور.

يذكر أن فاليري كانت قد خُطبت العام الماضي بعد علاقة حب إستمرت لأشهر، وقد تقدم لها بطريقة رومانسية وكتب لها رسالة طويلة وعلقها على الحائط وجاء فيها أنه يريد أن يطلب يدها.

فاليري تعتبر من أجمل الوجوه العربية وقد توجت ملكة جمال لبنان عام 2015، من بعدها إتجهت للتمثيل وكان أبرز أدوارها في مسلسل "ما في" الذي جمعها بالممثل السوري "معتصم النهار" وحقق نجاح كبير على مدار جزئين.



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